Поставляли лекарства в военные госпитали РФ: СБУ разоблачила фармакологическую компанию на Житомирщине
Служба безопасности объявила подозрение директору фармакологической компании в Житомирской области, которая поставляла украинские лекарственные средства в военные госпитали России
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
Отмечается, что чаще всего компания экспортировала россиянам обезболивающие средства, которые они использовали на временно оккупированных территориях для лечения раненых.
К организации преступной схемы причастен директор одного из фармацевтических предприятий региона.
"До февраля 2022 года компания экспортировала свою продукцию в Россию. Бизнес-партнером украинской фирмы в РФ было учреждение, выполняющее государственные заказы российского министерства обороны", - говорится в сообщении.
После введения соответствующих санкций против России, менеджмент украинского предприятия разработал механизм обхода введенных ограничений.
"Для этого организатор сделки вместе со своими российскими сообщниками задействовал ряд подконтрольных коммерческих структур на Ближнем Востоке и в ЕС. Сначала дельцы направляли украинские медикаменты в адрес этих зарубежных фирм, а затем меняли товарно-транспортные накладные и переправляли продукцию фактическим заказчикам из РФ". рассказали в СБУ.
Правоохранители задокументировали попытку незаконной переправки в Россию около 300 кг медсредств.
Фото: СБУ
В ходе обысков в офисах и производственных помещениях были обнаружены:
- компьютеры с подтверждениями незаконной деятельности;
- контракт с фактическим российским покупателем медпрепаратов;
- российские сертификаты соответствия на медикаменты
В настоящее время директору украинского предприятия сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 УК (пособничество государству-агрессору). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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