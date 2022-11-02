Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным расследований, дочь Лебедева, а именно он занимал должность на протяжении 2012-2014 годов, руководила предприятиями, которые поставляли товары и оборудование для оборонно-промышленного комплекса РФ.

"Киевская городская прокуратура заочно сообщила женщине о подозрении по ч. 3 ст. 27, ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины – финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины ", – говорят в СБУ.

Напомним, в начале лета прокуратура арестовала 645 железнодорожных вагонов, принадлежащих семье экс-министра обороны Украины времен Януковича Лебедева.