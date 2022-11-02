Поставляла товары для оборонно-промышленного комплекса РФ: дочери министра обороны времен Януковича объявили подозрение
СБУ объявила подозрение дочери министра обороны Украины времен Януковича (2012-2014 годов), ее разоблачили на антиукраинской деятельности
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
По данным расследований, дочь Лебедева, а именно он занимал должность на протяжении 2012-2014 годов, руководила предприятиями, которые поставляли товары и оборудование для оборонно-промышленного комплекса РФ.
"Киевская городская прокуратура заочно сообщила женщине о подозрении по ч. 3 ст. 27, ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины – финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины ", – говорят в СБУ.
- Напомним, в начале лета прокуратура арестовала 645 железнодорожных вагонов, принадлежащих семье экс-министра обороны Украины времен Януковича Лебедева.
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