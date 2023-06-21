Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

По данным следствия, для реализации сделок россиянин использовал подконтрольное ему ООО Демуринский горно-обогатительный комбинат в Днепропетровской области. Редкие минералы из месторождений украинской компании являются незаменимыми компонентами производства высококачественного титана.

Шелков поставлял их по заказу предприятий российского военно-промышленного комплекса, среди которых есть производители крылатых ракет "калибр", боевых самолетов МиГ-35 и СУ-35 и вертолетов Ка-52.

Как установила СБУ, в феврале 2023 года Демуринский горно-обогатительный комбинат перешел в государственную собственность. Шелков скрыто стал бенефициарным владельцем украинской добывающей компании еще до начала полномасштабного вторжения РФ.

Отмечается, что фактическое управление предприятием осуществляло через российского монополиста по производству титана ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА". Эту деятельность он проводил совместно с советником гендиректора компании. В СБУ отмечают, что корпорация входит в структуру крупнейших производителей вооружений для российских войск.

После 24 февраля 2022 года Шелков хотел избежать санкций и скрыть свою роль в промышленных активах, поэтому пытался передать формальное управление подконтрольной коммерческой структуре в Днепропетровской области. Однако сотрудники Службы безопасности разоблачили сделку, своевременно ее заблокировали и инициировали передачу 100% российского имущества в доход Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Шелкову и его сообщнику Федосееву о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

"Поскольку фигуранты находятся на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности за преступления против нашего государства", - отметили в СБУ.