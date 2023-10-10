Поставлял РФ кабели из ОРДО, сотрудничал с Росатомом: предпринимателю объявили подозрение в коллаборационизме

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.



При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора владельцу и руководителю предприятия по производству кабельно-проводниковой продукции поставлено в известность о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 2 ст. 111-2 УК Украины).



В сообщении говорится, что бизнесмен до полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины зарегистрировал на временно оккупированной территории Донецкой области предприятие и организовал серийное производство широкой номенклатуры кабельно-проводниковой продукции.

В частности мужчина наладил сотрудничество с рядом предприятий как на временно оккупированной территории Донецкой области, так и на территории РФ.

Постоянно находясь на Черниговщине, он дистанционно руководил предприятием через компаньонов среди жителей Донецка.

Для "беспрепятственного" ведения бизнеса на временно оккупированной территории он "перерегистрировал" его по российскому законодательству и уплачивал "налоги" в бюджет РФ.

Для проведения переговоров с потребителями продукции, в том числе с представителями "Росатома", владелец кабельного бизнеса в условиях военного положения периодически посещал государство-агрессора.

Во время обысков по месту жительства и в офисе подозреваемого обнаружены наличные, документы и компьютерная техника с поличным. В настоящее время ему избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Примечание : в соответствии со ст.62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.