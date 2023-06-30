Поставлял оккупантам военную технику из Сирии: СБУ объявила подозрение капитану российского судна
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении капитану российского судна Sparta IV, занимавшемуся поставкой военной техники из Сирии для оккупантов
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
"Служба безопасности задокументировала преступные действия капитана российского грузового судна Sparta IV Алексея Терещенко, причастного к ведению агрессивной войны против Украины", - говорится в сообщении.
Подозреваемый помогал перебрасывать боевую технику российских войск из Сирии на временно оккупированные территории Украины.
По данным СБУ, мужчина использовал гражданские суда, принадлежащие торговому флоту РФ, для скрытой транспортировки.
Правоохранители установили, что с 25 февраля по 7 марта 2023 года сухогруз под руководством Терещенко нелегально переправил в Новороссийск партию боевой техники с военной базы России в сирийском порту Тартус.
Речь идет о:
- 2 российских ракетно-пушечных комплексах "Панцирь-С1";
- 11 автомобилях "Урал-4320" с прицепами;
- 200 неуправляемых реактивных снарядов для систем залпового огня.
Затем вражескую технику доставили во временно оккупированный Крым для использования россиянами на южном фронте.
В результате правоохранители сообщили Терещенко о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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