Об этом в эфире Эспрессо заявил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

"Батарея – это не один комплекс, это несколько пусковых установок. Батарея – это как подразделение ПВО, охраняющее определенный участок территории. То, что NASAMS стоит на вооружении многих ведущих стран мира, то, что он защищает правительственные здания в США, говорит о его эффективности, мощности и способности сбивать воздушные цели с большой точностью", – сказал Игнат.

Он назвал огромным плюсом решения о предоставлении Украине зенитно-ракетного комплекса.

"Передача является сложным процессом, потому что это тяжелое оружие, как и истребителей, принимается непосредственно правительствами стран. Оно не является дальнобойным. Если его правильно рассредоточить на направлениях, где противник может наносить террористические ракетные удары как по энергетике или по плотинам, то это существенно усилит возможности нашей ПВО. Чем больше мы таких комплексов получим, тем больше мы сможем защитить наших объектов", - отметил спикер командования.

Игнат подчеркнул, что теперь можно рассчитывать на поставки этих комплексов и из других стран.

16 сентября в Пентагоне сообщили, что Украина получит две системы зенитно-ракетных комплексов NASAMS от США в течение двух месяцев для защиты от беспилотных летательных аппаратов и ракет.