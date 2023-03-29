Поставки вооружения и будущее взаимодействие: Залужный пообщался с командующим объединенными ВС НАТО в Европе
Главнокомандующий Валерий Залужный пообщался по телефону с командующим объединенных ВС НАТО в Европе Кристофером Каволи: обратили внимание на вопросы помощи
Об этом говорится в телеграме главнокомандующего ВСУ.
"Обратили внимание на важные оборонные вопросы. Обсудили поставки вооружения, техники и боеприпасов. Поблагодарил партнеров за подготовку украинских военных и другую важную помощь", - отчиталась пресс-служба о разговоре Валерия Залужного и Кристофера Каволи.
Отмечается, что есть договоренность о дальнейшем взаимодействии.
- Напомним, также главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакином. Он отметил, что на Бахмутском направлении наиболее сложная ситуация.
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