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Поставки вооружения и будущее взаимодействие: Залужный пообщался с командующим объединенными ВС НАТО в Европе

29 мартa, 2023 среда
16:30
война с Россией

Главнокомандующий Валерий Залужный пообщался по телефону с командующим объединенных ВС НАТО в Европе Кристофером Каволи: обратили внимание на вопросы помощи

Об этом говорится в телеграме главнокомандующего ВСУ.

"Обратили внимание на важные оборонные вопросы. Обсудили поставки вооружения, техники и боеприпасов. Поблагодарил партнеров за подготовку украинских военных и другую важную помощь", - отчиталась пресс-служба о разговоре Валерия Залужного и Кристофера Каволи.

Отмечается, что есть договоренность о дальнейшем взаимодействии.

  • Напомним, также главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакином. Он отметил, что на Бахмутском направлении наиболее сложная ситуация.
Мир
Украина
ЕС
НАТО
США
помощь Украине
оружие для Украины
Валерий Залужный
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