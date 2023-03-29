Об этом говорится в телеграме главнокомандующего ВСУ.

"Обратили внимание на важные оборонные вопросы. Обсудили поставки вооружения, техники и боеприпасов. Поблагодарил партнеров за подготовку украинских военных и другую важную помощь", - отчиталась пресс-служба о разговоре Валерия Залужного и Кристофера Каволи.

Отмечается, что есть договоренность о дальнейшем взаимодействии.