Поставки Украине по ленд-лизу будут не со складов, а с производственных линий, - эксперт Defense Express Рябых

Об этом рассказал директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Еспресо.

"Если говорить о тех же танках, их можно найти на базах хранения. Что касается ленд-лиза, то надо понимать, что мы же до него еще не добрались и будем работать с нового финансового года в США, после октября. Сейчас мы видим процесс, когда американские производители начали борьбу за бюджет в рамках ленд-лиза. Он будет не через поставки со складов, поставки с производственных линий, прямо от производителей", - сказал он.

9 мая президент США Джо Байден подписал законопроект о ленд-лизе для Украины.