Об этом Джон Кирби заявил CNN.

Спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности заявил CNN в пятницу, что недавно объявленные поставки танков Abrams "займут много месяцев", прежде чем оружие окажется на фронте.

Несмотря на это, администрация Байдена "не будет тратить время" на обучение и укрепление цепей поставок, когда техника в конце концов прибудет в Украину.

На вопрос журналиста CNN, могут ли ВСУ рассчитывать на получение танков Abrams до конца 2023 года, Джон Кирби ответить отказался.

"Я не хочу говорить слишком конкретно, потому что мы все еще разрабатываем планы, но это продлится много месяцев", - заявил он.

Однако представитель Белого дома добавил, что танки Leopard от Германии окажутся на фронте "в короткий срок".

Напомним, Украина получит 14 танков Leopard 2 от Бундесвера, а также Германия разрешила странам-партнерам предоставлять украинским защитникам немецкие танки из собственных запасов.

24 января стало известно, что президент США Джо Байден готов отправить танки Abrams в Украину, чтобы стимулировать Германию передать "леопарды".

По итогам последних переговоров Украина рассчитывает получить около 100 танков Leopard от 12 стран.

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