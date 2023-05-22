Об этом пишет Bloomberg .

В апреле страны-члены ОПЕК+ объявили о сокращении добычи нефти .

"Однако мало доказательств того, что сокращение было осуществлено, как было обещано. Потоки сырой нефти на международные рынки продолжают расти и сейчас более чем на 1,2 миллиона баррелей в день превышают показатели в конце прошлого года", - пишет Bloomberg.

"Часть этого увеличения можно объяснить перенаправлением сырой нефти, ранее поставлявшейся в Германию и Польшу по нефтепроводу "Дружба", но это произошло в январе и феврале, до того, как сокращение производства должно вступить в силу", - добавили журналисты.

Впрочем, как отмечает издание, РФ уже начала сталкиваться с определенными трудностями в транспортировке сырой нефти к крупным покупателям, как Индия и Китай.