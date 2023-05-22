Поставки российской нефти по морю растут, признаков сокращения добычи нет, – Bloomberg
Потоки российской сырой нефти на международные рынки все еще не демонстрируют никаких признаков сокращения добычи, объявляемой РФ
Об этом пишет Bloomberg .
В апреле страны-члены ОПЕК+ объявили о сокращении добычи нефти .
"Однако мало доказательств того, что сокращение было осуществлено, как было обещано. Потоки сырой нефти на международные рынки продолжают расти и сейчас более чем на 1,2 миллиона баррелей в день превышают показатели в конце прошлого года", - пишет Bloomberg.
"Часть этого увеличения можно объяснить перенаправлением сырой нефти, ранее поставлявшейся в Германию и Польшу по нефтепроводу "Дружба", но это произошло в январе и феврале, до того, как сокращение производства должно вступить в силу", - добавили журналисты.
Впрочем, как отмечает издание, РФ уже начала сталкиваться с определенными трудностями в транспортировке сырой нефти к крупным покупателям, как Индия и Китай.
- 5 декабря 2022 г. официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза. Теперь российскую нефть можно покупать только по цене, не превышающей 60 долларов за баррель.
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