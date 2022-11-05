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Поставки России баллистических ракет для войны против Украины дорого обойдется Ирану, - Юнус

5 ноября, 2022 суббота
17:22
война с Россией

Запад стремится объяснить Ирану, что ему дорого обойдется поставка России баллистических ракет для войны против Украины

Об этом рассказал политолог Рамис Юнус в эфире Еспресо.

Он отметил, что в Иране продолжается внутренняя политическая борьба. РФ давит, чтобы перевести внимание Запада с войны в Украине на события в Иране. Именно поэтому иранцы провели военные учения, угрожая напасть на Азербайджан. Затем в Азербайджан приехали министры обороны Израиля, Турции, Саудовской Аравии, генералы. К их встрече в Анкаре и Стамбуле присоединился министр обороны Великобритании Бен Уоллес. А президент Израиля посетил США.

"К этому добавьте заявление саудовских властей. Все это красноречиво свидетельствует о том, что тучи сгущаются над Ираном, и все это началось после темы дронов. Тема дронов уже сократилась, теперь идет политический зондаж темы баллистических ракет. Ирану хотят объяснить: если баллистическая ракета появится на территории Украины, это слишком дорого обойдется режиму в Тегеране. Посмотрим, как они выйдут из этой ситуации.Если Иран все же решится на поставку баллистических ракет, я не исключаю эскалации напряжения вокруг Ирана. И вполне вероятно, что Израиль получил отмашку из Вашингтона и снова будет бомбить производящие их заводы, будь то в Сирии или Иране", - подчеркнул Рамис Юнус.

По его словам, в ближайшее время произойдет эскалация: либо Иран отступит, либо получит определенное предложение. И если события перейдут в горячую фазу, это означает, что удалось договориться, а если нет, то Иран сделает шаг назад.

"Все это неслучайно, все в регионе начало двигаться, и вызвала это движение именно Украина, потому что сопротивляется. Россия обессиливается, все кругом готовятся к постпутинскому периоду. А Иран остался в таком непростом положении: бушует не только вокруг, но и внутри. Это не только социальный взрыв, начали подниматься меньшинства – курдское, на границе с Белуджистаном, арабы восстают… Я уже не говорю о том, что половина Ирана – этнические азербайджанцы, тюрки… Как вы думаете, этнические тюрки Ирана пойдут против Азербайджана? Или они пойдут против Тегерана? Мы должны понимать, какие происходят процессы. И совершенно неслучайно сегодня лидеры Саудовской Аравии сделали это заявление. Это говорит о том, что либо делайте шаг назад, отходите от России, либо вам не поздоровится", - отметил политолог.

  • 30 августа стало известно, что Иран тайно снабжает Россию ударными беспилотниками, которые используют в войне против Украины.
  • 5 октября в МИД Ирана отрицали поставки дронов-камикадзе в РФ. Позже Дмитрий Кулеба предупредил Иран о последствиях, которые затронут его в случае принятия решения о помощи России.
  • 4 ноября представители американской разведки выразили мнение, что Иран ищет помощи России для усиления своей программы по созданию ядерного оружия. Представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон отметила, что Соединенные Штаты приложат все усилия, чтобы не допустить сотрудничества России и Ирана в ядерном секторе.
  • 5 июля Иран впервые признал, что поставлял дроны России, но глава МИД страны уверяет, что передача БПЛА состоялась до широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

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