Поставки оружия Западом Украине не способствует уменьшению напряженности, - Песков

Об этом он сказал на брифинге, передает РБК-Украина.



"Это все в русле наших беспокойств в связи с освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений, которые часто не только оборонительные, но и наступательные. Тем более будто бы упоминали ПЗРК", - заявил Дмитрий Песков.



По его словам, циркуляция ПЗРК - отдельная субстанция, регулируемая международным правом.



"Это очень опасно и не способствует снижению напряженности", - отреагировал пресс-секретарь Владимира Путина на вопрос о поставках Западом оружия Украине.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжит переговоры с Германией о поставках вооружения.

Великобритания будет поставлять Украине легкие противотанковые системы для защиты от российской агрессии.

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