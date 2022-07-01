Поставки оружия ощущаются, но враг продвигается сегодня, - боец ТрО Корсунов

Об этом боец территориальной обороны Юрий Корсунов рассказал в эфире Еспресо.

"Ощущается, что есть поступления (оружия, - ред), чувствуется, что огневые удары становятся еще точнее. Конечно, украинская армия нуждается в скорейших поставках от наших партнеров. Нет времени ждать, называются даты – август, сентябрь, но враг продвигается сегодня и его нужно уничтожать. С большим нетерпением мы ждем поставок от наших международных партнеров", - сказал он.