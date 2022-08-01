Об этом идет речь на сайте президента Украины.

Отмечается, что Зеленский и Макрон обсудили сотрудничество Украины и Франции. Президент Украины отметил принятые Францией решения по поставкам нового современного вооружения, а также оказанную оборонную помощь.

Стороны договорились координировать дальнейшие действия по оказанию Украине безопасностной помощи не только Францией, но и другими международными партнерами.

"Мы ведем войну против настоящего государства-террориста. Спланированное циничное уничтожение Россией украинских военнопленных в Оленовке - тому свидетельство", - сказал Зеленский Эмануэлю Макрону.

Кроме того, Зеленский и Макрон обсудили вопросы макрофинансовой поддержки Украины и вклад в усилия по борьбе с безнаказанностью России, а именно направление в Украину группы медиков и жандармов для установления фактов преступлений.

Президент Франции рассказал об итогах своего турне по странам Африки. По его словам, одним из его результатов стало расширение антивоенной коалиции и консолидация международной поддержки Украины.

Также известно, что Владимир Зеленский пригласил Эмманюэля Макрона поучаствовать в онлайн-саммите международной Крымской платформы 23 августа текущего года.

В рамках помощи Украине Франция осуществила поставки САУ Caesar. Сначала было передано 12 установок, а затем президент Эмманюэль Макрон заявил о передаче еще шести САУ.

21 июля министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню Франция потратит 85 млн евро на закупку самоходных артиллерийских установок Caesar взамен тех, которые она ранее передала Украине.

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