Поставки оружия, финансовая поддержка, военные преступления РФ: Зеленский поговорил по телефону с Макроном
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном об оборонной, макрофинансовой и правовой помощи Украине
Об этом идет речь на сайте президента Украины.
Отмечается, что Зеленский и Макрон обсудили сотрудничество Украины и Франции. Президент Украины отметил принятые Францией решения по поставкам нового современного вооружения, а также оказанную оборонную помощь.
Стороны договорились координировать дальнейшие действия по оказанию Украине безопасностной помощи не только Францией, но и другими международными партнерами.
"Мы ведем войну против настоящего государства-террориста. Спланированное циничное уничтожение Россией украинских военнопленных в Оленовке - тому свидетельство", - сказал Зеленский Эмануэлю Макрону.
Кроме того, Зеленский и Макрон обсудили вопросы макрофинансовой поддержки Украины и вклад в усилия по борьбе с безнаказанностью России, а именно направление в Украину группы медиков и жандармов для установления фактов преступлений.
Президент Франции рассказал об итогах своего турне по странам Африки. По его словам, одним из его результатов стало расширение антивоенной коалиции и консолидация международной поддержки Украины.
Также известно, что Владимир Зеленский пригласил Эмманюэля Макрона поучаствовать в онлайн-саммите международной Крымской платформы 23 августа текущего года.
- В рамках помощи Украине Франция осуществила поставки САУ Caesar. Сначала было передано 12 установок, а затем президент Эмманюэль Макрон заявил о передаче еще шести САУ.
- 21 июля министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню Франция потратит 85 млн евро на закупку самоходных артиллерийских установок Caesar взамен тех, которые она ранее передала Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.21
Покупка 39.21Продажа 40.39
-
EUR
Покупка 39.5Продажа 41.04
- Актуальное
- Важное