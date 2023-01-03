Поставки нефти из РФ в течение декабря упали до самого низкого уровня за 2022 год, – Bloomberg
Поставки сырой нефти из РФ за последние четыре недели упали до самого низкого уровня за 2022 год – после ограничений, введенных против России из-за ее агрессии против Украины
Об этом сообщает агентство Bloomberg .
"Общие морские перевозки по стране упали на 117 тысяч баррелей в день - до 2,615 миллиона баррелей в среднем за четыре недели", - отмечается в сообщении.
Также при этом обращается внимание, что грузы российской нефти в Китай, Индию и Турцию, ставшие спасением для кремля после европейских ограничений, сократились в третий раз подряд.
Кроме того, отмечается, что уменьшение перевозок из черноморских и тихоокеанских портов в прошлом месяце повлияли также штормы. Так, в декабре загрузки в российском порту Козьмино были остановлены на 11 дней из-за непогоды.
В то же время свою роль может сыграть нехватка судов для перевозки грузов на большие расстояния, которые понадобятся России после запрета ЕС на морской импорт сырой нефти.
- 5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти морским путем в страны Европейского Союза. Теперь российскую нефть можно покупать только по цене, не превышающей 60 долларов за баррель.
- 2 января стало известно, что Европа к концу 2022 года на 90% сократила поставки российской нефти , а следовательно, лишила страну-агрессорку сверхдоходов.
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