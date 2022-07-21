Поставки дизтоплива в Украину: Укрзализныця договорилась о сотрудничестве с польской PKN Orlen

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Поставкой дизтоплива для нужд украинской экономики теперь будет заниматься одна из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Восточной Европы – польская PKN Orlen. Именно с PKN Orlen АО "Укрзализныця" (что определено государственным импортером топлива для нужд экономики) имеет сегодня соответствующие тематические договоренности о стратегическом сотрудничестве. Это сотрудничество стало возможным благодаря успешному опыту сотрудничества в последние месяцы.

Как отметил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, речь как о системных, так и об оперативных поставках горючего. Таким образом, Украина рассчитывает не только на улучшение ситуации с нехваткой, но и на уменьшение цены дизеля на АЗС.

"Планируем, что уже в ближайшее время, – говорит министр, – сможем обеспечивать ключевые потребности страны в горючем – потребности Вооруженных Сил Украины, аграриев, промышленности и гражданского населения".

В то же время, Укрзализныця работает с другими крупными поставщиками нефтепродуктов для насыщения украинской экономики необходимым количеством горючего.

Кабинет министров Украины предоставил Укрзализныце полномочия на публичную закупку нефтепродуктов по международным договорам

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