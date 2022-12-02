Поставки ATACMS Украине могут ограничить удары россиян по ее критической инфраструктуре, - экс-заместитель генсека НАТО
Снабжение дальнобойными баллистическими ракетами ATACMS позволит ВСУ поражать огневые средства россиян, которые обстреливают энергетическую инфраструктуру
Такое мнение высказал экс-замгенсека НАТО и бывший посол США в России Александер Вершбоу в комментарии Укринформу.
"Думаю, сейчас пора для США пересмотреть некоторые решения по предоставлению Украине определенных видов вооружения, которые могли бы сузить возможности РФ использовать территории, близкие к линии разграничения, в том числе Крым, для ударов по инфраструктуре без опасений получить ответ", - отметил бывший высокопоставленный дипломат.
Речь идет непосредственно о дальнобойных баллистических ракетах ATACMS, которые способны бить по огненным средствам россиян. В частности, осуществляющих обстрелы энергетической инфраструктуры Украины.
По словам Вершбоу, страны Запада должны оказывать давление на Россию и помочь Украине сохранить инициативу, чтобы не разрешить войскам РФ восстановить свой потенциал.
"Поддержание военного давления (на Россию – ред.) с победой как четкой целью не может быть чем-то расплывчатым. Целью должна стать победа Украины", - подчеркнул бывший заместитель генсека НАТО.
- 1 ноября Германия сообщила о новом пакете военной помощи Украине, в который, в частности, вошли семь зенитных самоходных установок Gepard.
- Итальянские власти в четверг, 1 декабря, приняли решение о предоставлении военной помощи Украине до конца 2023 года.
- Канцлер ФРГ также заявил, что вооруженные силы Германии увеличат свое присутствие в восточных странах НАТО, а также страна стремится усилить защиту территорий стран-членов Альянса.
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