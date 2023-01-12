Об этом рассказал директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Еспресо.

По его словам, Украине нужны современные танки для увеличения наступательных возможностей. Сергей Згурец отметил, что встреча во Львове президентов Украины, Польши и Литвы интересна тем, что польский президент заявил о готовности передать роту Leopard, которых в Европе около 2 тыс. Также предоставить танки согласились Швеция, Финляндия, Испания и Германия. В общей сложности это 1,2 тыс. танков, значительное количество которых могут поставить Украине даже без ущерба для обороноспособности этих государств.

"Я думаю, что решение о передаче Leopard в более масштабном формате примут на встрече министров обороны "Рамштайн". А первая передача танков из Польши и Challenger из Британии, которые очень хороши, будет преодолением красной линии, которая так долго существовала в поставках тяжелых вооружений Украине. Я думаю, это как раз тот период, когда лед трогается и в дополнение к БМП мы начнем получать эти мощные западные машины, которые класса Mercedes на поле боя по сравнению с другими образцами советской военной техники, которую мы раньше использовали", - подчеркнул Сергей Согурец.

10 января директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Еспресо отметил: существует очень большая вероятность, что на саммите "Рамштайн" примут формулу по передаче Вооруженным Силам Украины немецких танков Leopard 2.

11 января президент Украины Владимир Зеленский во Львове провел встречу с руководителями Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Президент Польши сообщил, что Украине передадут роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.

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