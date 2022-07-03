Поставка NASAMS увеличивает наши возможности защиты земли и неба, - Резников
Министр обороны Алексей Резников заявил, что благодаря поставкам американских систем противовоздушной обороны NASAMS увеличит возможности Украины по защите земли и неба
Об этом Резников написал в twitter .
"Спасибо президенту США Джо Байдену и моему коллеге министру обороны Ллойду Остину за еще один важный шаг в поддержку Украины: решение о поставках NASAMS для ВСУ. Это увеличивает наши возможности защиты земли и неба. Победа Украины в войне против террористического государства обеспечит глобальную безопасность на долгие годы", - убежден Резников.
- 30 июня Джо Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на $800 млн, в который вошли системы ПВО NASAMS.
- 1 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый пакет поддержки от США, содержащий NASAMS, существенно усилит ПВО .
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