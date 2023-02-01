Об этом пишет Spiegel.

По словам политика от Христианско-демократического союза, поставки истребителей в Украину могут иметь решающее значение для результатов войны в Украине.

Даже если украинские чиновники не запросили передачу истребителей, важно спокойно и объективно подумать об этом.

"Конечно, спокойное размышление также включает вопрос, который может возникнуть: хотим ли мы смириться с поражением в Украину, не поставляя истребители", – сказал Йохан Вадефуль.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа поддержал передачу Украине истребителей и дальнобойных ракет, подчеркнув, что они являются важной помощью на этом этапе войны.

Экс-глава Пентагона Марк Эспер также призвал США как можно быстрее передать Украине истребители и дальнобойные ракеты.

Польша заявила о готовности передать Украину свои истребители F-16, если это будет согласовано на уровне НАТО.

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