"Поставили на паузу": ОК "Юг" о массированных ракетных атаках РФ

Об этом информирует ОК "Юг" .

"Поставив на паузу" массированные ракетные атаки, время от времени привлекает авиацию и ракеты воздушного базирования, группы дронов-камикадзе, а также наземное вооружение типа береговых или оперативно-тактических ракетных комплексов или ЗРК С-300 по прифронтовым территориям в зонах достижения", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что корабельная группировка противника в Черном море держится на безопасном для себя расстоянии от контролируемого ЗСУ берега.

Российские войска продолжают воздушную разведку и ищут новую тактику, чтобы улучшить результативность применения ракетных ударов.

"Среди 15 кораблей остаются три ракетоносителя, 2 из которых подводные. Общее количество "калибров" - до 16", - добавляют военные.

В ОК "Юг" подытожили, что готовность ракетоносителей в море свидетельствует, что вероятность атак армии РФ высока.