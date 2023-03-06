"Поставили на паузу": ОК "Юг" о массированных ракетных атаках РФ
Армия РФ пока "поставила на паузу" массированные ракетные обстрелы Украины, однако вероятность ударов остается высокой из-за ракетоносителей в Черном море
Об этом информирует ОК "Юг" .
"Поставив на паузу" массированные ракетные атаки, время от времени привлекает авиацию и ракеты воздушного базирования, группы дронов-камикадзе, а также наземное вооружение типа береговых или оперативно-тактических ракетных комплексов или ЗРК С-300 по прифронтовым территориям в зонах достижения", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что корабельная группировка противника в Черном море держится на безопасном для себя расстоянии от контролируемого ЗСУ берега.
Российские войска продолжают воздушную разведку и ищут новую тактику, чтобы улучшить результативность применения ракетных ударов.
"Среди 15 кораблей остаются три ракетоносителя, 2 из которых подводные. Общее количество "калибров" - до 16", - добавляют военные.
В ОК "Юг" подытожили, что готовность ракетоносителей в море свидетельствует, что вероятность атак армии РФ высока.
- По состоянию на 6 марта на боевом дежурстве в Черном море продолжают находиться четыре российских ракетоносителя, на них может быть до 24 крылатых ракет "Калибр".
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