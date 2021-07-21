Поставил все на карту: Джошуа отреагировал на договоренность о бое с Усиком

Об этом сообщает промоутерская компания Matchroom Boxing .

По словам Джошуа, он и Усик являются теми боксерами, которые никогда не избегали вызовов.

"25 сентября, стадион" Тоттенхэм Хотспур ". Я снова поставил все на карту, и буду защищать свои титулы и корону. Мы два олимпийских чемпиона, которые пробились к вершине и никогда не избегали вызовов. Место проведения боя исключительное, атмосфера будет потрясающей и наэлектризованной . я очень горжусь тем, что буду первым, кто сразится на этой невероятной арене. Все готово и я готов заняться делом ", - сказал Джошуа.

Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа является чемпионом WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).