Об этом рассказал руководитель Авдеевской MBA Виталий Барабаш в эфире Еспресо.

По словам чиновника, сообщение в районе Авдеевки очень опасное, однако местные предприниматели находят возможность завозить продовольствие в последний функционирующий магазин.

"Последние 10-12 километров в город почти постоянно под обстрелами. Завозит предприниматель лично сам на небронированной машине, рискуя почти каждый день. Поставил он себе в магазине Starlink и телевизор, идет трансляция телемарафона, чтобы люди видели хотя бы, какая информация правдивая. Телевидения в Авдеевке нет, потому что нет электричества, люди в большинстве своем могут слушать радио", - сказал Барабаш.

Чиновник отметил, что это последняя возможность для местных получать информацию от украинской стороны, ведь россияне глушат наши радиоволны.

Барабаш также рассказал, что цены в последнем магазине кое-где ниже, чем в более мирных городах.