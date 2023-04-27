Поставил телевизор и Starlink: владелец последнего магазина в Авдеевке дал местным возможность смотреть украинские новости, - начальник МВА Барабаш
В Авдеевке уничтожены 90% админзданий и отсутствует электричество, однако в городе работает один магазин. Его владелец организовал трансляцию телемарафона, чтобы местные имели возможность получать правдивую информацию
Об этом рассказал руководитель Авдеевской MBA Виталий Барабаш в эфире Еспресо.
По словам чиновника, сообщение в районе Авдеевки очень опасное, однако местные предприниматели находят возможность завозить продовольствие в последний функционирующий магазин.
"Последние 10-12 километров в город почти постоянно под обстрелами. Завозит предприниматель лично сам на небронированной машине, рискуя почти каждый день. Поставил он себе в магазине Starlink и телевизор, идет трансляция телемарафона, чтобы люди видели хотя бы, какая информация правдивая. Телевидения в Авдеевке нет, потому что нет электричества, люди в большинстве своем могут слушать радио", - сказал Барабаш.
Чиновник отметил, что это последняя возможность для местных получать информацию от украинской стороны, ведь россияне глушат наши радиоволны.
Барабаш также рассказал, что цены в последнем магазине кое-где ниже, чем в более мирных городах.
- Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашкивский сообщил, что на Марьинском и Авдеевском направлениях продолжаются тяжелые позиционные бои.
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