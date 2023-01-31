"Поставил под сомнение территориальную целостность Украины": в МИД осудили заявление президента Хорватии о Крыме
В Министерстве иностранных дел осудили заявление президента Хорватии Зорана Милановича, который сказал, что "Крым больше никогда не будет Украиной"
Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.
Он напомнил, что в 90-х годах из-за внешней агрессии Хорватия могла потерять треть своих земель, однако хорваты не смирились с оккупацией части территории и смогли защитить независимость своего государства.
"Мы считаем неприемлемыми высказывания президента Хорватии , который фактически подверг сомнению территориальную целостность Украины", - подчеркнул Николенко.
"Вместо этого мы высоко ценим и благодарим правительство Хорватии и хорватского народа за непреклонную поддержку украинцев в борьбе против агрессии России", - добавил он.
- Год назад Миланович заявлял , что Украине не место в НАТО, а Революцию Достоинства назвал "переворотом".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.84
Покупка 39.84Продажа 40.54
-
EUR
Покупка 42.58Продажа 43.54
- Актуальное
- Важное