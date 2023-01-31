Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Он напомнил, что в 90-х годах из-за внешней агрессии Хорватия могла потерять треть своих земель, однако хорваты не смирились с оккупацией части территории и смогли защитить независимость своего государства.

"Мы считаем неприемлемыми высказывания президента Хорватии , который фактически подверг сомнению территориальную целостность Украины", - подчеркнул Николенко.

"Вместо этого мы высоко ценим и благодарим правительство Хорватии и хорватского народа за непреклонную поддержку украинцев в борьбе против агрессии России", - добавил он.

Год назад Миланович заявлял , что Украине не место в НАТО, а Революцию Достоинства назвал "переворотом".

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