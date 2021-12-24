Поставил НАТО ультиматум, - Верховная Рада про заявление Путина о сотрудничестве Украины и Альянса
Глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко назвал ультиматумом заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Украина не должна сотрудничать с НАТО
Об этом пишет РБК-Украина.
"Сначала президент России Владимир Путин говорил, что Украина не должна вступать в НАТО, а теперь – что украинское государство якобы вообще не должно сотрудничать с Альянсом. Это по факту ультиматум", - отметил Александр Мережко.
По его словам, президент РФ мыслит категориями исторических прецедентов и рассматривает ситуацию с позиции Карибского кризиса.
"Тогда США разместили ракеты на территории Турции, в ответ Хрущев попытался разместить ядерные боеголовки на Кубе. Мне кажется, что Путин использует этот прецедент. Он четко заявил, что требует. Он четко сформулировал свои требования, основное - это, чтобы Украина не стала членом НАТО", - отметил председатель Комитета Верховной Рады.
Он подчеркнул, что Россия постоянно меняет свои "красные линии".
"Сначала это было то, что Украина не должна вступать в НАТО, а сейчас Путин и глава МИД РФ говорят, что Украина вообще не должна никак сотрудничать с НАТО. По сути, то, что говорит Путин – это ультиматум, направленный НАТО и звучащий он примерно так: если вы не выполните наши требования, то мы развяжем войну против Украины", - пояснил Александр Мережко.
Он добавил, что Запад не может отказаться от своих слов, поскольку США неоднократно отмечали, что Украина имеет право на членство в НАТО, и обещали эту перспективу еще с Бухарестского саммита 2008 года.
"Но, с другой стороны, Путину тоже необходима какая-то победа, потому что он уже раскрутил механизм военной пропаганды и истерии внутри страны, заявления на международной арене приобрели настолько радикальный характер, что ему тоже отступить невозможно. Он может потерять лицо, но он также не может разрешить себе поражение", - сказал председатель Комитета Верховной Рады.
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