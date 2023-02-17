Об этом Мария Берлинская рассказала в программе "Война и волонтеры" журналистке Еспресо.

"Где-то с конца сентября, то есть уже достаточно давно, я пыталась решить этот вопрос негласно. Я неоднократно общалась с руководителем службы экспортного контроля Александром Павличенко. Обращала внимание на это представителей власти и депутатов. К сожалению, никакой реакции не последовало. Вся проблема в том , что обычный "мавик", на котором держится вся линия фронта, к сожалению, для службы экспортного контроля считался товаром двойного назначения, в отличие от других стран, где он считался игрушечным дроном. Когда все ресурсы коммуникации были исчерпаны, у меня не было иного выхода, кроме как пойти в публичное пространство и рассказать это всему обществу. Таким образом, я написала статью, которая стала информационной бомбой. Я описала ряд проблем, которые действительно существуют и о которых почему-то не принято говорить и решать. Тогда началось движение", - рассказала Мария Берлинская.

За это время волонтерам удалось добиться отмены гарантийных писем от воинских частей, которые отнимали немало времени волонтеров и командиров. Также удалось отменить таможенную пошлину и НДС в таможенном кодексе и принять постановление, которое фактически исключает из-под контроля государственной службы экспортного контроля импорт ряда товаров и забирает этот не естественный для них контроль.

"По названию даже видно - это государственная служба экспортного контроля. Они должны контролировать все, что идет на выход из страны. К примеру, чтобы комплектующие, микрочипы не были реэкспортированы куда-то в Афганистан, Сирию или другие страны. Зато они почему-то взяли эту функцию контроля импорта. К сожалению, за все эти годы Украина не начала производить свои чипы, высокоточные комплектующие, тепловизионные камеры - все это привозное, и даже свои беспилотные летательные комплексы, которые мы комплектуем, мы комплектуем из деталей других стран мира. Фактически, свои у нас только фюзеляжи. А вся начинка внутри, вся авионика - из других стран.Сейчас это постановление является промежуточным решением. Я на этом настаивала и говорила это двум вицепремьерам - Михаилу Федорову и Юлии Свириденко. Я вижу желание с их стороны помогать в этой сфере и двигать ее. На самом деле, нужно менять закон и убирать от государственной службы экспортного контроля не свойственную ей функцию контроля импорта, а фактически – блокирования импорта", - пояснила Мария Берлинская.

По словам Марии Берлинской, из-за этой службы отрасль потеряла год работы и не могла полноценно развиваться.

"Только на получение разрешений тратились месяцы или люди завозили комплектующие в карманах или договаривались как-то с таможенниками. Так быть не должно. Для Украины сейчас это очень стратегическая отрасль. Враг это очень хорошо понимает, они считают 2023 год годом беспилотных технологий, лично Путин об этом заявил в обращении к своей армии в декабре. Они совершенно понимают, насколько успешно можно работать ударными дронами, насколько это дешево и эффективно одновременно", - сказала Мария Берлинская.