Постановка женщин на военный учет будет добровольной и только после принятия закона, - заместитель министра обороны Маляр
В Украине нет нужды значительно увеличивать количество женщин на военном учете и постановка на него будет добровольной
Об этом написала заместитель министра обороны Анна Маляр в телеграме.
Она призвала не распространять фейки о военном учете женщин и отметила, что Минобороны передало в Верховную Раду предложения изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" о добровольности постановки на учет женщин. Сейчас министерство и комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке работают над законопроектом.
"Мы уже неоднократно заявляли, что постановка женщин на военный учет установлена законом. Поэтому Минобороны и Генштаб не могут ее изменить самостоятельно. Это полномочия парламента. Если будут приняты изменения – Минобороны и Генштаб их выполнят", - отметила Анна Маляр.
Она отметила, что опыт развертывания ВСУ и других военных формирований в полные штаты военного времени свидетельствуют о том, что сейчас в Украине нет острой необходимости увеличивать количество женщин на военном учете.
"Вместе с тем для Вооруженных Сил остается потребность в специальностях и специалистах медицины, радиотехники, пищевых технологий. Поэтому, в случае принятия изменений в упомянутый закон, Генштаб разработает изменения в перечень военно-учетных специальностей для женщин и сократит перечень до оптимальной потребности. Еще раз напоминаю - речь идет о добровольной постановке на военный учет", - подчеркнула замминистра.
Анна Маляр отметила, что с 2014 ни одной женщины не отправили на фронт принудительно.
- 4 сентября юрист Министерства обороны Украины Владимир Смилка рассказал, что в случае законодательных изменений с 1 октября женщины 14 специальностей должны стать на военный учет. Однако до конца 2022 года за неисполнение приказа штрафы не предусмотрены.
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