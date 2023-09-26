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Постановка на военный учет не равна мобилизации: в Минздраве рассказали, какие изменения ждут военнообязанных женщин-медиков с 1 октября

26 сентября, 2023 вторник
15:59
Война с Россией

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, что изменится для военнообязанных женщин-медиков и фармацевтов с 1 октября: в ведомстве отметили, что постановка на военный учет не равна мобилизации

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В Минздраве рассказали, что на военный учет должны стать все женщины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие медицинское или фармацевтическое образование или работающие по специальностям: врач, стоматологиня, акушерка, медицинская сестра, фармацевтка и провизор, научная сотрудница, руководитель подразделений в охране здоровье и т.д. Там напомнили, что соответствующая норма действует с 1992 года, так что большинство женщин указанных специальностей уже состоят на военном учете.

Отмечается, что с января этого года учебные заведения, в которых женщины учатся на медицинские или фармацевтические специальности, за 2 месяца до выпуска подают списки студенток в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Их ставят на военный учет сразу после окончания учебы.

Как сообщат в ведомстве, постановление от 1992 года работало несовершенно и часть женщин-медиков в нем не учтены.

"Поэтому с 1 октября 2023 на военный учет должны стать все женщины-медики и женщины-фармацевты, которые по определенным причинам там не находились. Постановка на военный учет не равна мобилизации. Учет необходим только для обобщения данных об имеющемся резерве медиков в государстве" , – говорится в сообщении.

Женщины соответствующих специальностей будут три года, до 31 декабря 2026 года, чтобы стать на военный учет. К этому времени они смогут трудоустроиться без военного билета, но работодатель будет вынужден сообщить о ней ТЦК.

В МОН также ответили на вопрос о возможности выезда за границу для женщин, которые станут на военный учет: "Женщины-медики и женщины-фармацевты могут беспрепятственно выезжать за границу. Начиная с 1 октября 2023 никаких изменений в условиях выезда за границу для женщин - не будет. Каждая женщина с медицинским и фармацевтическим образованием может свободно пересекать государственную границу независимо от того, стоит она на военном учете или нет. В настоящее время ограничения действуют только для некоторых категорий государственных служащих и должностных лиц, занимающих определенные должности".

Что известно о военном учете женщин

21 сентября 2022 года Верховная Рада в первом чтении приняла за основу законопроект о добровольном военном учете женщин. Указано, что обязательно на учет должны стать женщины, имеющие медицинские специальности.

7 октября 2022 года Рада приняла в целом закон №6482 о добровольном военном учете для женщин.

"В соответствии с положениями закона "женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, кроме указанных в абзацы первом этой части, берутся на военный учет военнообязанных по их желанию", - пояснил нардеп Ярослав Железняк.

Позже закон о добровольном военном учете женщин подписал президент. В то же время женщины, имеющие медицинские специальности, должны стать на учет обязательно.

С 1 октября украинские женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат обязательному военному учету . Они должны явиться в ТЦК.

Позже в ГПСУ опровергли информацию о запрете выезда для женщин на военном учете, а нардеп Вениславский уточнил, что ограничения будут только для мобилизованных.

Общество
Украина
Медицина
мобилизация
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