Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Илон Маск влиятельный и известный человек. Человек, который много помогает Украине. Вместе с тем человек, который боится войны и ищет лучшего выхода и находится под большим количеством разнообразных влияний. Меня затронули высказывания Илона Маска. Люди боятся ядерной угрозы и пытаются найти выход, но при этом не слышат голоса и боли украинцев. А это уже вина украинцев и Украинского государства", - отметил Княжицкий.

Нардеп также добавил, что власти тратят сотни миллионов гривен на разные марафоны и пропаганду внутри страны вместо того, чтобы люди за границей знали, что Украина независима.

"Украинцы голосовали за независимость на референдуме, все регионы поддержали свое желание быть в составе Украины, а за рубежом об этом ничего не знают – это говорит о полном провале украинской внешней информационной политики Украины", – подчеркнул Княжицкий.

Основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск предположил, как можно достичь мира в Украине и предложил поддержать или нет его предложение

Американский бизнесмен Илон Маск после серии провокационных твитов по условиям установления мира между Украиной и РФ заявил, что он все еще на стороне нашего государства

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb