Пост Илона Маска говорит о полном провале внешней информационной политики Украины, - Княжицкий
Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий заметил, что Илон Маск не желает зла Украине, но он ничего не знает об Украине
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Илон Маск влиятельный и известный человек. Человек, который много помогает Украине. Вместе с тем человек, который боится войны и ищет лучшего выхода и находится под большим количеством разнообразных влияний. Меня затронули высказывания Илона Маска. Люди боятся ядерной угрозы и пытаются найти выход, но при этом не слышат голоса и боли украинцев. А это уже вина украинцев и Украинского государства", - отметил Княжицкий.
Нардеп также добавил, что власти тратят сотни миллионов гривен на разные марафоны и пропаганду внутри страны вместо того, чтобы люди за границей знали, что Украина независима.
"Украинцы голосовали за независимость на референдуме, все регионы поддержали свое желание быть в составе Украины, а за рубежом об этом ничего не знают – это говорит о полном провале украинской внешней информационной политики Украины", – подчеркнул Княжицкий.
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