Об этом Зеленский заявил в интервью журналистам Национального телемарафона.

"Структура сложная, договаривались о том, что разблокировкой будут заниматься посредники, западные партнеры, я договаривался с Турцией, Швейцарией, Израилем. Сначала была Франция. Пытались воспользоваться контактами лидеров с Путиным. Когда мы увидели, что военным путем разблокировать невозможно", - сказал Зеленский.

Он добавил, что посредником вместе с этими странами являлась Организация объединенных наций.

"Мы договаривались с генеральным секретарем Гутеррешем. Дальше все зависит от того, какие обязательства на себя принимали ООН, Красный Крест, Российская Федерация. Что украинские военные будут в безопасности и будут ожидать того или иного формата обмена. Будем забирать их домой, это то, что мы должны сделать с партнерами, принимавшими на себя ответственность", - заверил Зеленский.

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