Посольство Японии официально вернулось в Киев

Об этом посольство сообщило в фейсбуке .

"Мы вернулись и готовы работать вместе с Украиной ради победы!" - говорится в сообщении.

В посольстве заверили, что Япония и дальше будет укреплять сотрудничество между двумя странами и усиливать помощь для восстановления Украины.

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