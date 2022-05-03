Посольство Венгрии требует у Данилова отозвать заявление о том, что Будапешт знал о вторжении в Украину

Об этом говорится в заявлении посольства на Facebook.



"Посольство возмущено заявлениями Данилова в отношении нашей родины. Эти утверждения о Венгрии содержат обвинения, которые являются ложными и необоснованными, а также разжигают ненависть против венгерского народа и Венгрии в украинском общественном мнении, страдающем от войны", - говорится в сообщении.



Там заявили, что "отвергают и осуждают лживые обвинения, прозвучавшие против Венгрии, а также стоящие за ними намерения".



"Мы также призываем господина Данилова отозвать свои заявления! Поскольку это не первый случай, когда отдельные представители руководства Украины высказываются таким образом о Венгрии, которая является членом НАТО и ЕС, которая уже много раз доказывала свою поддержку и солидарность с Украиной. Наше посольство ожидает объяснений от компетентных руководителей Украины, как они представляют в будущем формирование наших двусторонних и добрососедских отношений в свете сказанного", - подытожили в диппредставительстве.

2 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Венгрия знала о предстоящем полномасштабном вторжении РФ в Украину и намеревалась захватить часть территорий.

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач назвал фейком это заявление и считает это ответом на отказ быть страной-транзитером оружия для ВСУ.