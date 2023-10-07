Посольство в Израиле объяснило украинцам, как действовать в связи с началом войны с палестинцами

Об этом сообщает Посольство Украины в Израиле в Facebook

"В связи с массированными ракетно-минометными обстрелами Израиля гражданам Украины рекомендуется сохранять бдительность и внимательно отслеживать сообщения местных компетентных органов Израиля для повышения уровня осведомленности о собственной безопасности", - говорится в сообщении посольства.

Посольство призывает граждан Украины внимательно относиться к таким предупреждениям, как сигнал сирены в случае обстрелов, и следовать инструкциям местных властей. При включении сигнала воздушной тревоги рекомендуется безотлагательно воспользоваться бомбоубежищами.

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Для получения дополнительной информации следует следить за сайтом командования внутреннего фронта армии обороны Израиля.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации украинцам необходимо обратиться в Посольство Украины в Израиле по телефону экстренной связи: + 972-546-676-782; украинского дипучреждения в г. Рамалла по телефону: +972-59-823-93-99.

Спикер МИД Олег Николенко обратился к украинцам в Израиле

На своей странице в Facebook спикер МИД Олег Николенко заявил о создании оперативного штаба для помощи украинцам в Израиле.

В частности, он добавил, что украинцев нет среди пострадавших в результате боевых действий в Израиле. Украинское посольство находится на контакте с местными властями.

Спикер МИД призвал украинцев в Израиле воздержаться от посещения центральных и южных районов страны.