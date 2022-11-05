Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Посольство в Германии выключило вечернее освещение в знак солидарности с Украиной

Посольство в Германии выключило вечернее освещение в знак солидарности с Украиной

5 ноября, 2022 суббота
10:08
Мир

Посольство Украины в Германии решило выключить вечернее освещение здания в знак солидарности с Украиной, которая частично без освещения из-за российских обстрелов

Об этом написал посол Украины в Германии Алексей Макеев.

"В знак солидарности со всей Украиной, которая сегодня часто остается без света из-за российских бомбардировок; с нашими воинами света - энергетиками; с Германией, тоже перешедшей в режим экономии - мы выключаем вечернее освещение дома посольства Украины в Германии", - подчеркнул Макеев.

Известно, что свет в здании будет включен после победы Украины в войне с Россией.

"С нами свет. И желто-голубой флаг" - добавил посол.

  • 2 ноября Центр исследований энергетики заявил, что оборудование украинской энергосистемы повреждено на 35-45% из-за постоянных российских атак, однако "блекаут" стране не угрожает. Директор Центра говорит, что россияне изменили тактику: бьют не по защищенным дамбам или турбинам, а по трансформаторным подстанциям, что затрудняет транспортировку электричества.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Германия
война с Россией
Читайте также:
Лілія Гриневич
2 ноября, 2022 среда
МОН должно ввести новую модель обучения, которая не требует от украинских детей за рубежом сдавать все предметы по программе Украины, - Гриневич
1 ноября, 2022 вторник
Конфликт России со страной НАТО неизбежен, - Чалый
Радбез РФ
4 ноября, 2022 пятница
Поле сражения между США и РФ. В Британии назвали, кто из окружения Путина больше всего стремился к войне в Украине
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.72
    Покупка 39.72
    Продажа 40.48
  • EUR
    Покупка 38.51
    Продажа 39.52
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
5 ноября
11:28
Из плена вернулись 19 пограничников
10:42
OPINION
Данилов Симонян: Наши очаровательные Оксаны будут плевать на собачьи могилы ваших мужчин
10:08
На белорусских полигонах появилась новая российская военная инфраструктура, - Радио Свобода
10:02
Эксклюзив
Враг лезет из всех щелей, пытается продвинуться к Авдеевке и выйти на Бахмут через юг, - командир роты батальона "Свобода" Оропай
09:16
Войска РФ проводят учения в Беларуси из-за нехватки учебного персонала и оборудования в России, - британская разведка
08:39
РФ использует мобилизованных для возобновления наступления в Донецкой области, но не будет иметь успеха, - ISW
07:52
На фото переправа через Северский Донец
ВСУ бьют по речным переправам россиян на оккупированных территориях
07:32
За минувшие сутки ВСУ нанесли 11 ударов по врагу: попадание по личному составу, технике и позициях российской ПВО
06:44
Тонны смазки и топлива оказались в Днепре из-за действий россиян в Херсонской области
06:08
Страны ЕС передадут Украине 500 электрогенераторов
05:37
В Италии экоактивисты облили картину Ван Гога гороховым супом
04:49
РФ поддержала резолюцию, в которой ее осудили за неонацизм, - Кислица
04:23
Ограничение цен на нефть поможет наказать Россию, - Блинкен
03:19
Проблема ближайшего будущего: США обеспокоены тем, что Китай разрабатывает оружие быстрее, чем ожидалось.
02:47
На войне в Украине погиб американский доброволец
02:18
Флаг Словакии
Компании Словакии поставляли России и Ирану детали для производства оружия, - расследование
01:44
Футбольный клуб "Милан" выделил на восстановление стадиона в Ирпене €150 тыс. через UNITED24
01:24
Эксклюзив
Украине нужны от Израиля очень скорые шаги в военно-техническом сотрудничестве, - экспосол в США Чалый
01:17
"Украина и Польша планируют напасть на Беларусь": новые выдумки российской пропаганды
00:45
Эксклюзив
У ВСУ есть несколько механизмов форсирования Днепра, - глава центра безопасности и сотрудничества Кузан
00:41
В Херсоне россияне фурами вывозили экспонаты и имущество из художественного музея
00:16
На позицию Израиля по войне РФ против Украины повлияли два фактора, - украинский посол
2022, пятница
4 ноября
23:36
G7
Если из Беларуси по Украине будут запускать ракеты, G7 ужесточит санкции против режима Лукашенко, - заявление
23:15
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Новый пакет помощи от США поможет более эффективно бороться с иранскими ракетами. Колонка Сергея Згурца
23:07
Россия потеряла на Донбассе больше людей, чем в двух Чеченских войнах, - Зеленский
21:44
В освобожденном Высокополье в Херсонской области обнаружили тела расстрелянных оккупантами гражданских
21:36
Дмитрий Кулеба
Кулеба назвал сроки поставки Украине танков Т-72 от партнеров
21:05
Джейк Салливан
Салливан об освобождении Херсона: США сделают все возможное, чтобы помочь
20:49
Эксклюзив
Отопления в Мариуполе зимой не будет, в городе остается 130-150 тыс. жителей, - глава райсовета Могильный
20:47
В Польше начались военные учения Puma-2022 с участием Чехии, Венгрии и Словакии
20:36
Сеть медицинских лаборий создала благотворительный фонд, чтобы помочь военным
20:08
В Луганской области погиб 25-летний доброволец c Тайваня Джонатан Ценг
19:48
Нидерланды передадут Украине военную помощь на 120 млн евро: что войдет в пакет
19:34
ПВО
Украинская ПВО сбила два "калибра" россиян на Юге
19:30
Российские военные
В течение суток оккупанты нанесли 3 ракетных и 5 авиаударов и совершили 2 обстрела из РСЗО
19:19
NASA установило ракету для запуска миссии Artemis 1 на Луну
19:10
ВСУ
Подтверждена ликвидация 18 российских захватчиков в Голой Пристани на Херсонщине, – Генштаб
19:02
Эксклюзив
Павел Латушко
Беларусских офицеров готовят к работе с тактическим ядерным оружием, - член оппозиционного правительства Латушко
18:55
G7
G7 согласовала механизм помощи для защиты инфраструктуры Украины
18:48
ВСУ поразили две позиции ПВО россиян, пункт управления и 7 районов сосредоточения врага за сутки
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV