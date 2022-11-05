Посольство в Германии выключило вечернее освещение в знак солидарности с Украиной

Об этом написал посол Украины в Германии Алексей Макеев.

"В знак солидарности со всей Украиной, которая сегодня часто остается без света из-за российских бомбардировок; с нашими воинами света - энергетиками; с Германией, тоже перешедшей в режим экономии - мы выключаем вечернее освещение дома посольства Украины в Германии", - подчеркнул Макеев.

Известно, что свет в здании будет включен после победы Украины в войне с Россией.

"С нами свет. И желто-голубой флаг" - добавил посол.

2 ноября Центр исследований энергетики заявил, что оборудование украинской энергосистемы повреждено на 35-45% из-за постоянных российских атак, однако "блекаут" стране не угрожает. Директор Центра говорит, что россияне изменили тактику: бьют не по защищенным дамбам или турбинам, а по трансформаторным подстанциям, что затрудняет транспортировку электричества.