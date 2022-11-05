Посольство в Германии выключило вечернее освещение в знак солидарности с Украиной
Посольство Украины в Германии решило выключить вечернее освещение здания в знак солидарности с Украиной, которая частично без освещения из-за российских обстрелов
Об этом написал посол Украины в Германии Алексей Макеев.
"В знак солидарности со всей Украиной, которая сегодня часто остается без света из-за российских бомбардировок; с нашими воинами света - энергетиками; с Германией, тоже перешедшей в режим экономии - мы выключаем вечернее освещение дома посольства Украины в Германии", - подчеркнул Макеев.
Известно, что свет в здании будет включен после победы Украины в войне с Россией.
"С нами свет. И желто-голубой флаг" - добавил посол.
- 2 ноября Центр исследований энергетики заявил, что оборудование украинской энергосистемы повреждено на 35-45% из-за постоянных российских атак, однако "блекаут" стране не угрожает. Директор Центра говорит, что россияне изменили тактику: бьют не по защищенным дамбам или турбинам, а по трансформаторным подстанциям, что затрудняет транспортировку электричества.
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