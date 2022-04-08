Посольство Украины в США получило разрешение на поставку шлемов и бронежилетов для украинских военных
Посольство Украины в США получило лицензию на экспорт шлемов и бронежилетов и теперь может официально отправлять их ВСУ
Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.
По ее словам, посольство получило лицензию на экспорт шлемов и бронежилетов третьего типа по американской классификации, которая соответствует 4 классу по украинской и теперь может официально отправлять их в Украину.
Также представительство Украины в США отработало полный механизм получения лицензий на другие типы жилетки и средства защиты наших защитников, и имеет партнеров для отправки.
"Наша команда работает на всех возможных и невозможных направлениях, чтобы помочь нашим вооруженным силам, нацполу и спасателям и всем защитникам эффективно защищать нас и как можно быстрее победить", - подчеркнула Маркарова.
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