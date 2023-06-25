Посольство Украины в Израиле раскритиковало Иерусалим за пророссийскую позицию

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Израиле в твиттере.

"Посольство Украины в Израиле с сожалением констатирует, что нынешнее израильское правительство избрало путь тесного сотрудничества с Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что это подтверждается рядом противоречивых событий, произошедших в начале 2023 года. В то же время, это подтверждается и почти полным отсутствием гуманитарной помощи Украине. Так, в сообщении вспоминают визит делегации МИД Изариля в Украину в феврале этого года и ряд интервью премьер-министра Беньямина Нетаньяху израильским СМИ, в частности Jerusalem Post на прошлой неделе.

По словам посольства, все соответствующие заявления израильского премьера были сделаны для оправдания бездействия страны в оказании Украины оборонной помощи за последние полтора года.

"Сначала аргументы в пользу этого сводились к особым отношениям Израиля с Россией в сирийском вопросе, а также к уязвимости еврейской общины в Российской Федерации. Однако в последнем интервью были приведены абсолютно вымышленные и спекулятивные аргументы, что западное оружие передается с поля боя в Украине режимам в Иране и Сирии", - говорится в сообщении.

Также посольство Украины напомнило, что израильское правительство успешно провело два раунда политических переговоров на высоком уровне с МИД РФ и договорилось об открытии еще одного российского посольства в Иерусалиме, что было определено МИД Израиля как "политическое достижение".

"Стоит также отметить откровенное пренебрежение к моральным границам, продемонстрированное многими высокопоставленными чиновниками Израиля, которые на прошлой неделе посетили дипломатический прием, организованный посольством России в Иерусалиме. Кроме того, Министерство иностранных дел Израиля сохраняет возмутительное молчание относительно антисемитских заявлений, которые регулярно делают Путин и его люди", - отметили в посольстве.

Кроме того, в сообщении отмечают, что Израиль не вводит никаких санкций против РФ и, наоборот, увеличил двустороннюю торговлю со страной-террористом. Также руководство Израиля продолжает подчеркивать свой нейтралитет и налаживает связей с Россией.

"К сожалению, правительство Израиля мало учитывает мнение собственной общественности, а также игнорирует еврейство диаспоры, однозначно поддерживающее Украину и ее борьбу с российско-террористическим государством. Мы призываем правительство Израиля изменить свою позицию, поддержать Украину мерами защиты, поддержать выборы и глобальный демократический порядок. Мы ожидаем, что Израиль будет на правильной стороне истории!" - подытожили в посольстве.