Посольство Украины в Германии 8 мая не будет класть цветы рядом с советской символикой
В День памяти и примирения 8 мая 2023 года украинское посольство в Берлине (ФРГ) впервые откажется от возложения цветов у советских памятников или советской символики.
Такое заявление появилось 7 мая 2023 г. на сайте ведомства.
"В этом году посольство Украины в ФРГ начинает в Берлине новый формат памяти Дня памяти и примирения 8 мая и всех жертв Второй мировой войны. Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев и дипломаты посольства сознательно отказываются от возложения венков и цветов к советским мемориалам или местам советской символикой в немецкой столице", - отмечают украинские дипломаты.
Свою позицию они называются "исправлением ошибок".
"Мы хорошо помним цену войны Второй мировой. И, к сожалению, переживаем новую страшную войну сейчас. Это война в самом центре Европы, война с циничной пропагандой, империализмом, шовинизмом и историческим реваншизмом. Именно поэтому этот год станет первым, когда украинские дипломаты в Германии не будут возлагать цветы к советским памятникам. Украина внесла свой большой вклад в победы над национал-социализмом и фашизмом и об этом должна быть память. Украина за четко определила свое место в Европе и в мировой истории, и это одобрительно восприняли наши друзья и партнеры. себе свое: свою историю и память о ней", - говорится в заявлении посольства.
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Утром посол Украины в Германии Алексей Макеев возложит цветы к центральному немецкому мемориалу памяти "жертв войн и тирании" Neue Wache вместе с государственным министром МИД ФРГ Тобиасом Линднером и бургомистром Берлина Каем Вегнером.
После этого посол посетит здание Рейхстага, где будет организован общий подход с депутатами немецкого Бундестага демократических фракций к историческим "граффити", таким как "Киев", "Харьков", "Львов", "Симферополь", "Ялта", "Луцк", сделанных украинскими воинами, бойцами Красной армии в мае 1945 года.
Вечером команда посольства вместе с послом присоединятся к Шествию памяти украинских жертв Второй мировой войны, организованному украинскими объединениями Берлина, в частности, "Вече Берлин", "Платформа ТЮ" и "Альянс украинских организаций".
Начало шествия в 18:00 по адресу: Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin.
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