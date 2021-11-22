Посольство США выразило обеспокоенность высказыванием президента Болгарии об оккупированном Крыму

Об этом сообщает сайт посольства США в Болгарии .



"Соединенные Штаты глубоко озабочены недавними заявлениями президента Болгарии Румена Радева, в которых он назвал Крым "российским", – говорится в заявлении.



Посольство подчеркнуло, что США, "Большая семерка", ЕС и НАТО четко выразили свою позицию, что, несмотря на российскую аннексию и оккупацию, Крым является Украиной.



"Все мы, включая Болгарию, на саммите Крымской платформы в августе заявили, что Крым является неотъемлемой частью Украины и что мы не признаем усилий России узаконить захват и оккупацию полуострова", - отметили в посольстве.

Напомним, 19 ноября Румен Радев во время предвыборных дебатов назвал Крым "российским" , а санкции против России - "неэффективными".

21 ноября сообщалось , что по результатам экзитполей действующий президент Болгарии Румен Радев побеждает во втором туре выборов главы государства.