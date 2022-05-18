Посольство США возобновило работу в Киеве
В среду, 18 мая, посольство Соединенных Штатов Америки в Украине возобновило работу в Киеве после вынужденной эвакуации дипломатов в связи с полномасштабным вторжением РФ
Об этом сообщает Reuters.
"Мы официально возобновляем работу", - сказал спикер дипмиссии Дэниел Лангенкамп перед тем, как над посольством подняли флаг США. Он уточнил, что сначала вернется небольшое количество дипломатов для укомплектования миссии.
Консульские операции не будут возобновлены немедленно, а рекомендация Государственного департамента о запрете поездок остается в силе для Украины, сказал Лангенкомп.
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