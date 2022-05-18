Об этом сообщает Reuters.

"Мы официально возобновляем работу", - сказал спикер дипмиссии Дэниел Лангенкамп перед тем, как над посольством подняли флаг США. Он уточнил, что сначала вернется небольшое количество дипломатов для укомплектования миссии.

Консульские операции не будут возобновлены немедленно, а рекомендация Государственного департамента о запрете поездок остается в силе для Украины, сказал Лангенкомп.

12 февраля Госдеп США приказал уехать из Украины дипломатам, не занимающим критически важные должности.

16 февраля заместитель Госсекретаря США Венди Шерман назвала временным перемещение американского посольства из Киева во Львов.

26 апреля Госдепартамент США подтвердил возвращение части американских дипломатов из Польши в Львов.

16 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен во время брифинга пообещал, что Посольство США в Киеве планирует возобновить работу уже в ближайшее время.

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