Посольство США вернется из Львова в Киев, как только это станет возможным, - заместитель Блинкена
Заместитель Госсекретаря США Венди Шерман назвала временным перемещение американского посольства из Львова в Киев
Об этом она заявила в интервью Украинской правде .
"Да, мы переместили посольство во Львов, но это временное решение. И мы до сих пор остаемся в Украине! А посольство вернется в свое здание в Киеве, как только это станет возможным", - подчеркнула Венди Шерман.
Кроме того, заместитель Госсекретаря отметила, что США поддерживают Украину.
"Вчера мы объявили о предоставлении кредитных гарантий на сумму до $1 млрд для финансовой помощи Украине. С 2014 года мы уже предоставили $5,6 млрд поддержки Украине, включая помощь безопасности. Мы будем и дальше оказывать безопасность, гуманитарную, экономическую поддержку украинскому народу", – отметила она.
- Напомним, 12 февраля AP сообщило , что Соединенные Штаты могут оставить в Украине ограниченное количество американских дипломатов, но их переместят на запад страны поближе к границе с Польшей.
- Основной штат сотрудников посольства США в Украине переехал во Львов.
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