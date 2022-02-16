Посольство США вернется из Львова в Киев, как только это станет возможным, - заместитель Блинкена

Об этом она заявила в интервью Украинской правде .



"Да, мы переместили посольство во Львов, но это временное решение. И мы до сих пор остаемся в Украине! А посольство вернется в свое здание в Киеве, как только это станет возможным", - подчеркнула Венди Шерман.



Кроме того, заместитель Госсекретаря отметила, что США поддерживают Украину.



"Вчера мы объявили о предоставлении кредитных гарантий на сумму до $1 млрд для финансовой помощи Украине. С 2014 года мы уже предоставили $5,6 млрд поддержки Украине, включая помощь безопасности. Мы будем и дальше оказывать безопасность, гуманитарную, экономическую поддержку украинскому народу", – отметила она.

Напомним, 12 февраля AP сообщило , что Соединенные Штаты могут оставить в Украине ограниченное количество американских дипломатов, но их переместят на запад страны поближе к границе с Польшей.

Основной штат сотрудников посольства США в Украине переехал во Львов.

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