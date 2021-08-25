Посольство США в Украине осудило нападение на Порошенко: нет такого в процветающей демократии

Об этом говорится в Twitter посольства.

"Политическая оппозиция является фундаментальной составляющей демократического процесса. Физическим нападениям на политиков, журналистов или любых членов общества нет места в процветающей демократии", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 24 августа, в центре Киева неизвестный облил зеленкой пятого президента Украины Петра Порошенко. Правоохранители задержали нарушителя - им оказался уроженец Черниговской области, 1999 года рождения. По данному факту следователь Печерского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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