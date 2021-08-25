Посольство США в Украине осудило нападение на Порошенко: нет такого в процветающей демократии
В посольстве США в Украине отреагировали на ситуацию с нападением на пятого президента Петра Порошенко в День Независимости в Киеве и напомнили, что политическая оппозиция является необходимой частью демократии
Об этом говорится в Twitter посольства.
"Политическая оппозиция является фундаментальной составляющей демократического процесса. Физическим нападениям на политиков, журналистов или любых членов общества нет места в процветающей демократии", - говорится в сообщении.
- Напомним, во вторник, 24 августа, в центре Киева неизвестный облил зеленкой пятого президента Украины Петра Порошенко. Правоохранители задержали нарушителя - им оказался уроженец Черниговской области, 1999 года рождения. По данному факту следователь Печерского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.62
Покупка 26.62Продажа 26.86
-
EUR
Покупка 31.11Продажа 31.51
- Актуальное
- Важное