Посольство США в Украине назвало "трусливой" массированную ракетную атаку РФ

Реакция посольства опубликована в твиттере.

"Выражаем наши соболезнования по погибшим во время сегодняшних утренних атак по всей Украине - жертвам жестокой и бессмысленной войны России. Такие трусливые атаки на критическую инфраструктуру, жилые дома и украинский народ не сломят ни его дух, ни нашу поддержку Украины", - говорится в сообщении .