Посольство США в Украине назвало "трусливой" массированную ракетную атаку РФ
В Посольстве США в Украине отреагировали на массированную атаку по Украине 9 марта
Реакция посольства опубликована в твиттере.
"Выражаем наши соболезнования по погибшим во время сегодняшних утренних атак по всей Украине - жертвам жестокой и бессмысленной войны России. Такие трусливые атаки на критическую инфраструктуру, жилые дома и украинский народ не сломят ни его дух, ни нашу поддержку Украины", - говорится в сообщении .
- Ночью на 9 марта российские войска массированно атаковали Украину. В результате атаки пострадали объекты критической инфраструктуры в разных областях, есть погибшие и раненые мирные жители
- По данным Генштаба ВСУ, за сутки россияне выпустили по территории Украины 84 ракеты, 34 из них сбили ВСУ
- Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил в эфире Еспресо, что россияне раньше не запускали по Украине такое количество "кинжалов", как в сегодняшней ночной атаке. Он отметил, что "кинджалы" - самые дефицитные ракеты на вооружении российской армии.
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