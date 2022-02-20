Посольство США в РФ: в метро, на вокзалах и в гипермаркетах Москвы и Санкт-Петербурга возможны теракты
Посольство США в России предупреждает о возможных терактах на территории РФ
Такая информация появилась на сайте учреждения. Речь идет прежде всего о Москве и Санкт-Петербурге, передает Еспресо.TV .
"По сообщениям СМИ, имели место угрозы нападения на торговые центры, железнодорожные станции и станции метро, а также другие места массового скопления людей в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в районах повышенной напряженности вдоль российской границы с Украиной", – говорится в сообщении американских дипломатов.
В этой связи гражданам США в РФ даются соответствующие рекомендации. В частности, избегать скопления людей.
Справка
Перед началом первой президентской кампании Путина по городам РФ прокатилась волна терактов, создававших "нужное" общественное настроение внутри страны. Позже оппозиция, журналисты и бывшие сотрудники ФСБ, такие как ныне покойный Александр Литвиненко, будут обвинять в этом ФСБ.
Обложка книги Александра Литвиненко и Юрия Фельштинского
"ФСБ подрывает Россию"
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