Посольство США в Москве убрало с сайта адрес, после того как площадь переименовали в честь фейковой "ДНР"

Об этом говорится на официальном сайте посольства США в России.

В посольстве США явно отказались менять адрес на своем сайте, поэтому указали там только свои географические координаты.

"Посольство США в Москве - 55,75566° N, 37,58028° E", - говорится на официальном сайте.

Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение посольства США в России, заявив, что это "странный поступок".

22 июня в Москве в честь "ДНР" назвали площадь перед посольством США. С инициативой о названии площади 18 мая выступили депутаты городской думы. Они также хотят присвоить площади у посольства Германии название "ЛНР".

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