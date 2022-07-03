Посольство США в Москве убрало с сайта адрес, после того как площадь переименовали в честь фейковой "ДНР"
В Москве площадь, где расположено посольство США в РФ, переименовали в честь фейковой "ДНР", после этого американское посольство убрало адрес на своем официальном сайте
Об этом говорится на официальном сайте посольства США в России.
В посольстве США явно отказались менять адрес на своем сайте, поэтому указали там только свои географические координаты.
"Посольство США в Москве - 55,75566° N, 37,58028° E", - говорится на официальном сайте.
Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение посольства США в России, заявив, что это "странный поступок".
- 22 июня в Москве в честь "ДНР" назвали площадь перед посольством США. С инициативой о названии площади 18 мая выступили депутаты городской думы. Они также хотят присвоить площади у посольства Германии название "ЛНР".
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