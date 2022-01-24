Посольство США в Беларуси призвало своих граждан быть бдительными из-за военной активности РФ у границы Украины

Об этом говорится в заявлении посольства .



"Необходимо проявлять повышенную осторожность и бдительность в связи с политической и военной напряженностью в регионе. Продолжают поступать сообщения о дальнейшей необычной военной активности России у границ Украины, в том числе у границы с Беларусью", - пояснили в ведомстве.



В случае чрезвычайных ситуаций ведомство советует гражданам США уехать из Беларуси.

22 января сообщалось, что посольство США обратилось в Государственный департамент, с просьбой разрешить неосновным сотрудникам и их семьям уехать из Украины .

Впоследствии Государственный департамент Соединенных Штатов дал разрешение на добровольный отъезд государственных служащих США и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

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