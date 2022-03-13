Посольство США в Ираке подверглось ракетным обстрелам. Видео
Посольство США, находящееся в иранском Эрбили, подверглось ракетным обстрелам с воздуха
Об этом сообщает Alwatan .
По информации источника, посольство США было обстреляно двумя ракетами. Отмечается, что запуск ракет был произведен из района Аль-Дора.
Неизвестные атаки затрагивают военные базы в стране, где находятся силы США, а также дипломатические центры американцев. Самолеты ВВС уже подняты в воздух.
В скором времени ожидается обращение Джо Байдена.
В других СМИ сообщается, что в городе прогремело не менее трех взрывов, звучат сирены тревоги. В регионе приостановлено авиасообщение.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 31.07
-
EUR
Покупка 32.25Продажа 34.33
- Актуальное
- Важное