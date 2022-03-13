Посольство США в Ираке подверглось ракетным обстрелам. Видео

Об этом сообщает Alwatan .



По информации источника, посольство США было обстреляно двумя ракетами. Отмечается, что запуск ракет был произведен из района Аль-Дора.



Неизвестные атаки затрагивают военные базы в стране, где находятся силы США, а также дипломатические центры американцев. Самолеты ВВС уже подняты в воздух.



В скором времени ожидается обращение Джо Байдена.



В других СМИ сообщается, что в городе прогремело не менее трех взрывов, звучат сирены тревоги. В регионе приостановлено авиасообщение.

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