Посольство США просит Госдеп эвакуировать сотрудников из Киева, - CNN
Посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве обратилось в главное дипломатическое ведомство своей страны, Государственный департамент, с просьбой разрешить неосновным сотрудникам и их семьям уехать из Украины
Об этом сегодня, 22 января 2022 года, сообщило CNN со ссылкой на собственные источники, передает Еспресо.TV .
В самом Госдепе журналистам CNN сказали, что пока не могут сказать ничего сказать о том, будет ли приниматься подобное решение в ближайшее время или нет.
"Мы, как всегда, проводим тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств, в том числе в случае ухудшения ситуации с безопасностью", - сказали в ведомстве.
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Близкий к украинским властям источник телеканала заявил, что эвакуации членов семей дипломатов могут начаться на следующей неделе.
Вместе с тем, по данным собеседника CNN, президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал возможную эвакуацию излишней реакцией.
CNN отмечает, что Госдеп уже предостерег американских туристов от поездок в Украину из-за возможного вторжения России.
Справка
Как заявлял перед тем в эфире "Еспресо" российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин, Путин может ударить по Украине на новых направлениях во время нынешней Зимней Олимпиады в Пекине (Китай) .
По словам политика, у руководителя государства-агрессора такой стиль поведения и принятия решений. Именно так он действовал в предыдущих подобных случаях.
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут 4-20 февраля в Пекине.
- Вчера, 21 января, агентство Bloomberg передало о готовности США в течение нескольких дней объявить об эвакуации семей своих дипломатов из Украины.
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