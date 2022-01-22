Посольство США просит Госдеп эвакуировать сотрудников из Киева, - CNN

Об этом сегодня, 22 января 2022 года, сообщило CNN со ссылкой на собственные источники, передает Еспресо.TV .



В самом Госдепе журналистам CNN сказали, что пока не могут сказать ничего сказать о том, будет ли приниматься подобное решение в ближайшее время или нет.



"Мы, как всегда, проводим тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств, в том числе в случае ухудшения ситуации с безопасностью", - сказали в ведомстве.



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Близкий к украинским властям источник телеканала заявил, что эвакуации членов семей дипломатов могут начаться на следующей неделе.



Вместе с тем, по данным собеседника CNN, президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал возможную эвакуацию излишней реакцией.



CNN отмечает, что Госдеп уже предостерег американских туристов от поездок в Украину из-за возможного вторжения России.



Справка



Как заявлял перед тем в эфире "Еспресо" российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин, Путин может ударить по Украине на новых направлениях во время нынешней Зимней Олимпиады в Пекине (Китай) .



По словам политика, у руководителя государства-агрессора такой стиль поведения и принятия решений. Именно так он действовал в предыдущих подобных случаях.



Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут 4-20 февраля в Пекине.

Вчера, 21 января, агентство Bloomberg передало о готовности США в течение нескольких дней объявить об эвакуации семей своих дипломатов из Украины.