Посольство США призывает американцев без колебаний выехать за пределы Украины. Но не самолетами

Это сообщение для граждан США размещено на сайте дипломатического учреждения, информирует Еспресо.TV.



"Ситуация с безопасностью в Украине остается непредсказуемой из-за усиления угрозы российских военных действий и может ухудшаться без уведомления. Гражданам США в Украине следует рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческий или другой частный транспорт", - отмечает посольство.



Отдельно отмечается, что двигаться следует по суше.



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Дипломаты, в частности, рекомендуют американцам перебраться в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию или Молдову, учитывая при этом установленные в этих странах карантинные требования к новоприбывшим.



Также приводятся координаты американских посольств в названных странах.



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