Посольство США призывает американцев без колебаний выехать за пределы Украины. Но не самолетами
Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине настоятельно рекомендует американским гражданам покинуть украинскую территорию в связи с непредсказуемым характером российской военной угрозы
Это сообщение для граждан США размещено на сайте дипломатического учреждения, информирует Еспресо.TV.
"Ситуация с безопасностью в Украине остается непредсказуемой из-за усиления угрозы российских военных действий и может ухудшаться без уведомления. Гражданам США в Украине следует рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческий или другой частный транспорт", - отмечает посольство.
Отдельно отмечается, что двигаться следует по суше.
Читайте и смотрите: Те, кто говорят "не сейте панику", потом становятся рабами захватчиков, - Виталий Портников
Дипломаты, в частности, рекомендуют американцам перебраться в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию или Молдову, учитывая при этом установленные в этих странах карантинные требования к новоприбывшим.
Также приводятся координаты американских посольств в названных странах.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.56
Покупка 28.56Продажа 28.9
-
EUR
Покупка 31.77Продажа 32.27
- Актуальное
- Важное