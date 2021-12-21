Посольство США о деле Порошенко: "Очень важно, чтобы процесс и результат основывались на принципах верховенства права, а не политических мотивах"

В Посольстве США отметили недопустимость политического преследования лидера оппозиционной партии, говорится в Twitter дипломатического ведомства.



"Соединенные Штаты внимательно следят за делом против бывшего президента Порошенко. Очень важно, чтобы процесс и результат основывались на принципах верховенства права, а не на политических мотивах", - говорится на странице Посольства в твиттере.



Как известно, ранее появилось подобное заявление Посла Великобритании в Украине Мелинды Симмонс.



"Я внимательно слежу за обвинениями, выдвинутыми против Петра Порошенко. Важно, чтобы правоохранительные органы и судебная власть рассмотрели это дело, как и любое другое, независимо, беспристрастно и профессионально, обеспечивая справедливость и уважение к надлежащему процессу", - предостерегла Мелинда Симмонс. .

20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины, народному депутату от фракции "Европейская солидарность" Петру Порошенко.

Экс-секретарь СНБО, руководитель центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов назвал дело сфабрикованным по прямому указанию президента Владимира Зеленского.