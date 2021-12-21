Посольство США о деле Порошенко: "Очень важно, чтобы процесс и результат основывались на принципах верховенства права, а не политических мотивах"
Посольство США обнародовало заявление по делу против пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко
В Посольстве США отметили недопустимость политического преследования лидера оппозиционной партии, говорится в Twitter дипломатического ведомства.
"Соединенные Штаты внимательно следят за делом против бывшего президента Порошенко. Очень важно, чтобы процесс и результат основывались на принципах верховенства права, а не на политических мотивах", - говорится на странице Посольства в твиттере.
Как известно, ранее появилось подобное заявление Посла Великобритании в Украине Мелинды Симмонс.
"Я внимательно слежу за обвинениями, выдвинутыми против Петра Порошенко. Важно, чтобы правоохранительные органы и судебная власть рассмотрели это дело, как и любое другое, независимо, беспристрастно и профессионально, обеспечивая справедливость и уважение к надлежащему процессу", - предостерегла Мелинда Симмонс. .
- 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины, народному депутату от фракции "Европейская солидарность" Петру Порошенко.
- Экс-секретарь СНБО, руководитель центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов назвал дело сфабрикованным по прямому указанию президента Владимира Зеленского.
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