Посольство Швейцарии возобновляет работу в Киеве
Администрация посольства Швейцарии во главе с послом страны возвращается к работе в Киеве
Об этом посольство конфедерации сообщило в твиттере.
В сообщении говорится, что почти через 3 месяца команда швейцарского посольства во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации Клодом Вильдом возвращаются к работе в столице Украины.
Офис прекратил свою работу 28 февраля из-за начала полномасштабного вторжения РФ на украинские территории. С тех пор и до 19 мая услуги представительства оказывались из Берна, Кишинева (дипломатические) и Бухареста (консульские).
- Напомним, 18 мая посольство США возобновило работу в Киеве.
- Кроме того, свою работу в столице 17 мая возобновило посольство Израиля.
- А 14 мая в Киев вернулось и посольство Румынии.
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