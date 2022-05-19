Об этом посольство конфедерации сообщило в твиттере.

В сообщении говорится, что почти через 3 месяца команда швейцарского посольства во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации Клодом Вильдом возвращаются к работе в столице Украины.

Офис прекратил свою работу 28 февраля из-за начала полномасштабного вторжения РФ на украинские территории. С тех пор и до 19 мая услуги представительства оказывались из Берна, Кишинева (дипломатические) и Бухареста (консульские).

Напомним, 18 мая посольство США возобновило работу в Киеве.

Кроме того, свою работу в столице 17 мая возобновило посольство Израиля.

А 14 мая в Киев вернулось и посольство Румынии.

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